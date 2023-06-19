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أبوتوتة: لازلنا في بداية السطر.. لا مصالحة ولا قبول للآخر ولا دولة

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد عبدالرحمن أبوتوتة الخبير القانوني ورئيس المحكمة العليا الأسبق، أننا لازلنا في بداية السطر، مشيرا إلى أنه لا مصالحة ولا قبول للآخر ولا دولة.

وقال أبوتوتة، في منشور عبر «فيسبوك»: “بعد مضي  أثنتي عشرة سنة لازلنا في بداية السطر لا مصالحة ولا قبول للأخر ولا دولة”.

وأضاف “هل جاء الليبيون من أشتات متفرقة لا قواسم تجمعهم من عقيدة ووطن وتاريخ نضالي؟، أم أن الأسفين الأجنبية فتت لحمتهم وفرقت جمعهم ليسهل على الأجنبي التهام ثرواتهم ومقدراتهم وجعلهم فرقا وأحزابا، كل فرقة فرحة بما تحصلت عليه حتى ولو كان فتاتا”.

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صحيفة الساعة 24

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