باتيلي يقدم إحاطته أمام مجلس الأمن بشأن تطورات الوضع في ليبيا

يقدم رئيس البعثة الأممية إلى ليبيا عبدالله باتيلى، اليوم الاثنين، إحاطة هي الرابعة أمام مجلس الأمن بشأن تطورات الوضع في ليبيا في جلسة مفتوحة للمجلس ترأسها هذه المرة الإمارات.

وقال موقع «سكيورتى كاونسل ريبورت» التابع لهيئة الأمم المتحدة إن هناك مسألة أخرى للمجلس تتمثل في دعم الزخم السياسى نحو إجراء انتخابات في عام 2023، والتقدم الذي أبلغت عنه مؤخرًا لجنة 6+6 هو تطور إيجابى محتمل في هذا الصدد، على الرغم من أن أهميته تعتمد على التنفيذ.

وأضاف الموقع أنه في إحاطة اليوم، من المرجح أن يعيد أعضاء المجلس تأكيد توقعاتهم بأن تُظهر جميع الأطراف الإرادة السياسية للوفاء بالتزاماتها المعلنة من خلال إجراءات ملموسة، مع ملاحظة أن كلًا من الأمم المتحدة والسلطات التشريعية قد حددت شهر يونيو كموعد نهائى للانتهاء من التشريع الانتخابى لإجراء الانتخابات بنهاية العام.

وحسب الموقع نفسه، عبرت الأمم المتحدة وبعض أعضاء مجلس الأمن، في وقت سابق، عن شكوكهم في تشكيل حكومة مؤقتة جديدة، كما أنهم قلقون من أنها قد تصرف الانتباه عما يعدونه المهمة الأساسية لإجراء الانتخابات.

وفي إحاطته السابقة التي قدمها إلى المجلس في 18 إبريل الماضى، أعلن باتيلى عن مقترح تشكيل اللجنة الليبية رفيعة المستوى للانتخابات التي تيسرها الأمم المتحدة، والتى تهدف إلى جمع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة الوطنيين للاتفاق في إطار سياسى وأمنى وقانونى لإجراء الانتخابات هذا العام.