مبروكة توغي: الليبيون لم يغفلوا دور الثقافة 

أشرفت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الدبيبة، مبروكة توغي، يوم السبت، بالمدينة القديمة في العاصمة طرابلس على الاحتفال بإعادة افتتاح مكتبة مصطفى قدري معروف التاريخية، في حضور وكيل وزارة الإسكان المهندس عبدالمولى اعظومه، والدكتور خالد عون رئيس جامعة طرابلس، وسفراء دول تركيا، والسودان، وتونس، والجزائر والملحقين الثقافيين لدول تونس، وفرنسا.، وإيطاليًا، والجزائر، وفلسطين، ويوسف الخوجة عضو مجلس إدارة المدينة القديمة، وعبد المطلب سالم رئيس لجنة أحياء المكتبة، ومدراء الادارات ورؤساء الاقسام بوزارة الثقافة ولفيف من المثقفين والكتاب والصحفيين.

وألقت وزيرة الثقافة كلمة بالمناسبة رحبت فيها بالضيوف وقدمت التحية للحضور وعبرهم لجميع المثقفين الليبيين وثمنت عاليا كل من شارك في إحياء مكتبة مصطفى قدري معروف المناسبة التاريخية ذات العمق في الأصالة والفكر والثقافة.

وقدمت نبذة مختصرة عن تأسيس المكتبة وأكدت أنها تعبر عن تاريخ عظيم يمتد إلى أكثر من 100عام كانت مرحلة مهمة في تاريخ ليبيا على كل الأصعدة تلك المرحلة التي لم يغفلوا فيها الليبيين عن دور الثقافة.

وأشارت الوزيرة أن إعادة افتتاح المكتبة اليوم هو المشروع الذي يعكس رؤية وزارة الثقافة والتنمية المعرفية المستقبلية باعتبارها صرح تاريخي مهم يحمل رمزية كبيرة لتكون منارة ثقافية تنويرية جديدة للعلم والمعرفة تستهدف الارتقاء بالمستوى الثقافي والمعرفي،

وتوجهت إلى المثقفين في جميع ربوع الوطن للعمل معاً وتوظيف الثقافة من تاريخ ودين وعيش مشترك في إثراء الجهود من أجل التقدم والازدهار، وفق قولها.

في الختام قدمت وزيرة الثقافة الشكر والتقدير لكل من ساهم في احياء المكتبة العريقة ولجهاز المدينة القديمة للمساهمة في إعادة افتتاح المكتبة واللجنة المكلفة التي تحملت المسؤولية لمدة عامين على أكمل وجه.

وتخلل حفل الافتتاح الذي قدمه الشاعر خيري السويري فقرات موسيقية بقيادة الفنان عازف الإيقاع عبد الباسط البغدادي وعازف الأيفاع الفنان هشام أسكندر.