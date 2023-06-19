ليبيا تدين الهجوم الغادر على مدرسة في أوغندا

أدانت وزارة الخارجية الليبية ما وصفته “بالهجوم الإرهابي الغادر الذي تعرضت له مدرسة ثانوية بمدينة غرب جمهورية أوغندا والذي تسبب في وفاة العشرات من الضحايا الأبرياء وسقوط جرحى بين طلاب المدرسة”.

وجددت في بيان لها “تأكيد موقف ليبيا الثابت والحازم في نبذ جميع أشكال وممارسات الكراهية والعنف والإرهاب ودعمها للجهود القارية والدولية في مواجهة الأعمال الإرهابية”.

شهدت أوغندا هجوما إرهابيا شنه مسلحون على مدرسة في بلدة مبوندوي الحدودية مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، ما أودى بحياة 25 شخصا على الأقل.