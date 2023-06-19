السايح يقول إن عدم إشراك الأحزاب السياسية في الانتخابات السابقة أدى إلى إنتاج سلطات ضعيفة

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رأى، رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، عماد السايح، أن عدم إشراك الأحزاب السياسية في الانتخابات السابقة أدى إلى إنتاج سلطات ضعيفة، لافتًا إلى أنها تعاني من المشاكل التشريعية كما تعاني من عدم قدرتها على التحرك بفاعلية في ظل الانقسام السياسي الراهن.

في كلمة بالمنتدى الأول للأحزاب السياسية تحت شعار “الحزب الداعم للأحزاب والانتخابات”، دعا السايح الأحزاب السياسية إلى الدفع بالنخب للمشاركة بالعملية السياسية، وأن عليها أن تغير نظرة المجتمع الليبي النمطية تجاهها.

وقال: “نريد أحزابا تنشر الوعي الديمقراطي وثقافة التداول السلمي على السلطة”.

وأضاف، أن “عدم إشراك الأحزاب السياسية في الانتخابات السابقة أدى إلى إنتاج سلطات ضعيفة”، ولفت إلى أن الأحزاب السياسية في ليبيا تعاني من المشاكل التشريعية كما تعاني من عدم قدرتها على التحرك بفاعلية.