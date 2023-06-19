رئيس مجلس النواب المصري: على الأطراف الليبية تغليب المصلحة الوطنية

دعا رئيس البرلمان المصري حنفي جبالي، مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى مواصلة دورهما لاستيفاء الأطر اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا تحقيقا لتطلعات الشعب، وذلك في إطار الصلاحيات المنصوص عليها في اتفاق الصخيرات.

وحث جبالي، خلال كلمته بجلسة مجلس النواب المنعقدة بمدينة بنغازي اليوم الإثنين، والتي نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، جميع الأطراف المعنية والمنخرطة في الأزمة الليبية إلى تغليب المصلحة الوطنية الليبية.

وأكد دعم جهود استكمال المؤسسات الوطنية في ليبيا تحقيقا لهدف عودة الاستقرار ووضع البلاد على مسار التنمية والبناء.

وأشار رئيس البرلمان المصري إلى استضافة القاهرة اجتماعات المسار الدستوري في القاهرة، التي توجت بالتوافق بين رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري حول القاعدة الدستورية.

وتابع رئيس البرلمان المصري: “توافق الأشقاء على القاعدة الدستورية التي تمثل نقطة انطلاق نحو بناء المؤسسات الليبية ورحب به كافة الأطراف والشركاء الدوليين”.

واستطرد: “شهدنا عددا من الخطوات تلت هذا التوافق من خلال تشكيل لجنة (6+6) بهدف إعداد القوانين الانتخابية نحو استكمال الاستحقاقات للدولة الليبية”.

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وأردف: “أتينا إليكم اليوم للتعبير عن دعمنا الصادق لكم في قيادة الحوار الليبي – الليبي باعتباركم السلطة المنتخبة من الشعب”.

وأكد جبالي دعم مصر سيادة واستقرار ووحدة ليبيا ومسار الحل السياسي للأزمة الليبية انطلاقا من ثوابت راسخة، وهي حق الليبيين في الحفاظ على هويتهم الوطنية ووحدة أراضيهم، بعيدا عن الإيديولوجية أو القبلية التي تدفع إلى انقسام.

وشدد على الملكية الليبية للعملية السياسية التي تهدف إلى استعادة الأمن ووحدة البلاد من خلال إقامة الانتخابات في أقرب وقت ممكن، ورفض التدخلات الخارجية التي تستهدف ثروات ومقدرات الشعب الليبي أو جعل ليبيا قاعدة انطلاق لتهديدات نحو دول الجوار.

وظهر اليوم، استقبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، نظيره المصري الدكتور حنفي جبالي والوفد المُرافق له، بمطار بنينا الدولي.

ورافق عقيلة صالح النائب الأول لرئيس مجلس النواب و السادة رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس، بينما ضم الوفد المصري، عدد من رؤساء اللجان وأعضاء مجلس النواب المصري والأمين العام.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، تستغرق زيارة الوفد المصري يوم واحداً تتضمن زيارةً لمقر المجلس، وتوقيع بروتوكول تعاون بين المجلسين، لتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وتعزيز التعاون البرلماني.