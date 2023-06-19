رئيس البرلمان المصري: من الضروري إجراء الانتخابات الليبية بعيدًا عن التدخلات الخارجية

الوطن| رصد

قال رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي إن مصر تدعم كل جهود التسوية واستضافة اللقاءات بين مجلسي النواب والدولة لدعم الاتفاق السياسي.

وشدد جبالي في كلمته أمام مجلس النواب في بنغازي على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بعيدًا عن التدخلات الخارجية.

ودعا رئيس مجلس النواب المصري الأطراف السياسية إلى تغليب المصلحة الليبية على الخلافات، مؤكداً دعم كل ما يساعد على استقرار ووحدة وسلامة الدولة الليبية وإقامة انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في أقرب وقت.