العرفي : من الضروري تشكيل حكومة تكنوقراط مصغرة في ليبيا

اعتبر عبد المنعم العرفي عضو مجلس النواب الليبي في مقابلة مع صحيفة القدس العربي أن لجنة 6+6 المكلفة بصياغة ووضع قواعد الانتخابات في ليبيا، تجاوزت مهامها ودخلت في اختصاصات مجلس النواب المقبل كما أن القوانين المتفق عليها تحوي مفخخات من بينها التزكية والترشح لمجلس الشيوخ.

واعتبر العرفي ان المفوضية العليا للانتخابات أصدرت بيانا رافضا لمخرجات اللجنة المشتركة، لان لديها ملاحظات طلبت ان يتم تضمينها قبل البدء في العملية الانتخابية وبالتالي قام مجلس النواب بإحالة ملاحظات أيضا للمفوضية

وفي سؤال للصحيفة عن مدى إمكانية إجراء انتخابات في ليبيا هذا العام قال عبد المنعم العرفي إن تنظيم الانتخابات في هذا الجو والعام غير ممكن أبدا، مشددا على ضرورة تشكيل حكومة تكنوقراط مصغرة تكون مهمتها الرئيسية الإشراف على الانتخابات بعيدا عن حكومة عبد الحميد الدبيبة وحكومة فتحي باشاغا