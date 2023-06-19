رئيس وأعضاء من مجلس النواب المصري يصل إلى بنغازي في زيارة رسمية إلى لليبيا

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وصل، رئيس مجلس النواب المصري، الدكتور حنفي جبالي، رفقة وفد من البرلمان، اليوم الإثنين إلى بنغازي، في أول زيارة رسمية له لليبيا.

وكان، في استقبال رئيس المجلس الوفد المرافق له، لدى بمطار بنينا الدولي، رئيس مجلس النواب المستشار، عقيلة صالح، ورئيس الحكومة الليبية، أسامة حماد.

وحضر الاستقبال لفيف من أعضاء مجلس النواب ووزراء الحكومة الليبية.

وفي تصريح، قال المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن زيارة البرلمان المصري تستمر ليوم واحد، وستشهد توقيع اتفاقية مشتركة بين البرلمان الليبي والبرلمان المصري، في مختلف المجالات.