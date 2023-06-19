| مفوضية الانتخابات تتحفظ على قوانين 6+6

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2023/06/19 على الساعة 11:30

: أكد المبعوث الأممي عبدالله باتيلي استمرار دعم بعثة الأممية والمجتمع الدولي لإجراء انتخابات عامة في ليبيا.

وأشار باتيلي خلال لقائه رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح بمستوى استعدادات المفوضية لتنفيذ انتخابات ترقى إلى المعايير والمبادئ المتعارف عليها دولياً.

وبحث الجانبان، الدعم الدولي الفني المقدم للمفوضية عبر مؤسسات وهيئات الأمم المتحدة العاملة في مجال دعم الانتخابات، وتعزيز جهوزية المفوضية للعملية الانتخابية.

وبحسب بيان المكتب الإعلامي للمفوضية، استعرض الجانبان مستجدات مسار العملية الانتخابية، وسُبل تدعيم المقترحات والخطوات التي اتخذت في هذا الشأن.

من جانبه، قال عضو مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات عبد الحكيم الشعاب إن إجراءها مستحيل فنيا إجراء داخل المحطة الواحدة في ظل وجود 6 صناديق، مضيفا أن 6+6 واللجنة تصر على إجرائها في آن واحد، وفق تعبيره.

وأوضح الشعاب في مداخلة مع الأحرار اليوم حول لقاء باتيلي والسايح، أن بعض القوانين الانتخابية يحتاج إلى معالجة، موضحا أنهم ينتظرون قانونا قويا بتفاصيل واضحة ليسهل تنفيذها فنياً.

وأضاف عضو إدارة المفوضية أن القوانين كان ينبغي لها أن القوانين الانتخابية لم تُحل إلى الموفضية “رغم وجود كتاب من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بإقرار ذلك”، وفق قوله.