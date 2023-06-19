المجلس الأعلى لشؤون الطاقة يتابع جهود شركة الكهرباء في مواجهة الذروة الصيفية

ليبيا – عقد المجلس الأعلى لشؤون الطاقة، اجتماعه الخامس بمقر الشركة العامة للكهرباء، والذي خصص لمتابعة جهود الشركة في مواجهة الذروة الصيفية والخطة التطويرية للعام 2023، بحضور رئيس وأعضاء المجلس ومديري الإدارات والمكاتب بالشركة العامة للكهرباء.

رئيس المجلس الأعلى لشؤون الطاقة رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيية وفي كلمة له نقلتها منصة “حكومتنا” ثمن الجهود المبذولة من العاملين في الشركة العامة للكهرباء لتنفيذ عدد من الصيانات والعمرات وتشغيل المحطات بكامل طاقتها، والذي ساهم في استقرار الشبكة خلال ذروة الشتاء الماضي، مشددا على ضرورة استمرار تنفيذ الخطة المعتمدة من مجلس الوزراء لمواجهة الذروة الصيفية.

بدوره، قدم الفريق الفني بالشركة عرضا ضوئيا يتضمن العمرات الجسيمة المنفذة وصيانة خطوط النقل التي ساهمت في الاستقرار وعدم اللجوء لطرح الأحمال.

كما استعرضت الشركة خطتها الفنية للنصف الثاني من العام الجاري التي شملت مشروعات التوزيع ونقل الطاقة والإنتاج والتخطيط، والتي تستهدف عددا من المحطات العاملة وصيانة وتطوير خطوط النقل التي لم يتم تنفيذ أي مشروعات بشأنها منذ 10 سنوات، إلى جانب دعم الشبكة من خلال تنفيذ محطات جديدة.

من جهته،أكد أعضاء المجلس على ضرورة دعم جهود شركة الكهرباء في تنفيذ خطتها مع ضرورة متابعتها فنيا وماليا لضمان سلامة الإجراءات وتسهيلها.