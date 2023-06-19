وفاة رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي عن عمر 68 عاماً

توفى رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، الجيلاني عبدالسلام أرحومة، عن عمر ناهز 68 عاما بعد وعكة صحية.

ونعى مجلس أعيان وحكماء بلدية بنت بية الراحل، الذي تقلد عدة مناصب في الدولة على مدار العقود الماضية.

وحسب بيان على صفحة المجلس البلدي، في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الأحد، حصل ارحومة على ليسانس القانون من جامعة قاريونس بمدينة بنغازي، ثم التحق بقطا العدل وعمل وكيل نيابة بمحكمة سبها، ثم مدير الإدارة القانونية اللجنة الشعبية العامة للتعليم في تسعينيات القرن الماضي.

وتحصل أرحومة على الدكتوراه في القانون، ليشغل بعدها منصب عميد كلية القانون “براك” في جامعة سبها، ثم انتخب لعضوية الهيئه التأسيسية قبل أن يرأسها فيما بعد.