المستشار صالح: سنعمل مع مجلس الدولة على تشكيل حكومة تشرف على الانتخابات

الوطن|رصد

أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح خلال جلسة مجلس النواب في مدينة بنغازي، والذي حضرها رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي، أن المجلس سيعمل مع مجلس الدولة لتشكيل حكومة جديدة تشرف على الانتخابات.

ووجه المستشار صالح خلال كلمته شكره للجنة “6+6” على عملها، داعيًا اياها بالاستمرار في عملها لحل كافة النقاط الخلافية العالقة للقوانين الانتخابية.

وأضاف رئيس مجلس النواب أن البرلمان استلم القوانين الانتخابية بشكل رسمي، لافتًا إلى أنه سيتم النظر فيها بعد عيد الاضحى المبارك.

وأكد المستشار صالح أن قانون الانتخابات سيعرض على مجلس النواب، وذلك لإصداره طبقًا للتعديل الدستوري.