بحضور رئيس مجلس النواب المصري.. البرلمان يعقد جلسة رسمية ببنغازي

عقد مجلس النواب، اليوم الإثنين، جلسة رسمية برئاسة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بحضور رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي.

ورحب صالح، برئيس البرلمان المصري حنفي جبالي، وأثنى على دور ف رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، ودور مصر المحوري في الملف الليبي، وعلى العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.

وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أن الأزمة الليبية سيكون حلها ليبي ليبي، مؤكداً أن مجلس النواب أصدر التعديل الدستوري الثالث عشر، وشكل من خلال لجنة (6+6) المشتركة بين مجلسي النواب والدولة، والتي ستضع مقترح لقانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مؤكداً على عمل مجلس النواب مع مجلس الدولة لتشكيل حكومة تتولى زمام الأمور حتى تحقيق الاستحقاق الانتخابي في اقرب الآجال.

وأثنى رئيس مجلس النواب، على اللجنة المشتركة (6+6) لما قاموا به من عمل من اجل تقريب وجهات النظر بغية الوصول الى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، متمنياً استمرار اعضاء اللجنة في التشاور لتنفيذ ما ورد في الاتفاق بشكل يؤدي الى الامن والاستقرار الشامل بين الليبيين.

ومن جانبه، أثنى رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي، على العلاقات التاريخية الأخوية بين الشعبين الشقيقين، ووحدة المصير الليبي المصري، مؤكداً حرص القيادة السياسية المصرية على تقديم كافة اشكال الدعم لكل ما من شأنه تحقيق استقرار ووحدة وسلامة ليبيا.

وأشار جبالي، إلى أن حل الأزمة الليبية سيكون بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة في اقرب فرصة ممكنة، مؤكداً رفض مصر كافة اشكال التدخلات الخارجية بما لديها من مآرب تستهدف النيل من استقرار ووحدة ليبيا وثروات ومقدرات الشعب الليبي بالإضافة الى تشكيل قاعدة انطلاق لتهديد دول الجوار الامر الذي يشكل تهديدا للأمن.