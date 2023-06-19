عقيلة: مجلسي النواب والدولة سيعملان على تشكيل حكومة تتولى الاستعداد للاستحقاق الانتخابي

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أكد، رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، اليوم الإثنين، أن مجلس النواب سيعمل مع مجلس الدولة على تشكيل حكومة تتولى العمل للاستعداد للاستحقاق الانتخابي في أقرب الآجال.

كما أكد عقيلة، في كلمة ترحيب برئيس مجلس النواب المصري، حنفي جبالي، الذي يجري زيارة إلى بنغازي، إن الليبيين قادرين على حل مشاكلهم لإخراج ليبيا من أزمتها إلى الوحدة والاتفاق.

وقال عقيلة: “نحن قادرون على حل مشاكلنا ولدينا من الرجال والنساء والشباب من لديهم العزيمة والشجاعة لإخراج ليبيا من أزمتها إلى الوحدة والاتفاق”.

وحيّا عقيلة الدور المصري ومواقفها التاريخية مع ليبيا خلال فترة الجهاد ضد الاحتلال الإيطالي كما حيّا مواقفها الراهنة تجاه الأزمة السياسية الراهنة.

وقال عقيلة: “نُحي مصر على ما تقوم به من أجل ليبيا للخروج من أزمتها ولضمان وحدتها ومنع التدخل في شؤونها.. مصر كانت نِعم العون لحركة الجهاد في ليبيا ضد الاستعمار الإيطالي”.