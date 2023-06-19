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المستشار صالح: سنعمل مع مجلس الدولة لتشكيل حكومة جديدة تشرف على الانتخابات

تم النشر منذُ 29 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – ثمّن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح دور مصر لدعمها الاستقرار والمصالحة في ليبيا.

المستشار صالح قال خلال جلسة المجلس اليوم، وفقاً لتلفزيون “المسار” إن مقترح لجنة 6+6 سيعرض على مجلس النواب لإصداره بطريقة دقيقة وطبقاً للتعديل الدستوري.

وأكد على أن البرلمان سيعمل مع مجلس الدولة لتشكيل حكومة جديدة تشرف على الانتخابات.

وتابع ” قادرون على حل مشكلاتنا وإخراج ليبيا من أزمتها وتحقيق التوافق، نتمنى استمرار أعضاء لجنة 6+6 في التشاور لتنفيذ ما ورد في الاتفاق بشكل يؤدي للأمن والاستقرار”.

وفي الختام ثمّن جهود مصر لدعم الشرعية المنتخبة من الشعب.

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صحيفة المرصد الليبية

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