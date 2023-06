قال رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” إنهم يعملون مع المجلس الأعلى للدولة لتشكيل حكومة موحدة تشرف على الانتخابات، مضيفا أن مقترح لجنة 6+6 سيعرض على البرلمان لإقراره بدقة.

في السياق ذاته، التقى أعضاء من الأعلى للدولة بما قالوا إنه “أحد المترشحين لرئاسة الحكومة محمد المزوغي” في إطار التشاور بشأن تشكيل حكومة أزمة أو حكومة مصغرة، وفق المكتب الإعلامي للمجلس.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أعلنت أن رئيسها “عبد الله باتيلي” سيقدم إحاطة أمام مجلس الأمن اليوم عند الساعة الرابعة عصرا بتوقيت طرابلس.

وبينما أعلنت البعثة ذلك، كان “باتيلي” قد أجرى جولة داخلية واسعة أمس، مع رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي”، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة”، ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات “عماد السايح”، إلى أجانب لقاء مع أعضاء بالمجلس الأعلى للدولة.

حيث ناقش “باتيلي” مع “المنفي” العمل المشترك لتجاوز الأزمة السياسية وإجراء انتخابات شاملة لهذا العام، بالإضافة لمسودة قوانين 6+6.

وخلال لقاء آخر، أعلن “باتيلي” توافقه مع “الدبيبة” على تسوية النقاط الخلافية المتبقية والمضي قدما في تنظيم الانتخابات.

إلى جانب ذلك، ناقش الطرفان إدارة الموارد وتوزيع الثروة مع تأكيد أهمية العمل بروح تعاونية لضمان العدالة والشفافية والمساءلة.

كما ناقش “باتيلي”، خلال لقائه رئيس مفوضية الانتخابات وأعضاءها، الاستعداد لإجراء الانتخابات بالإضافة إلى بواعث قلقها بشأن القوانين الانتخابية.

وفي لقاء مختلط مع أعضاء بمجلس الدولة، حث “باتيلي” الحضور على مواصلة مشاركتهم داخل المجلس بهدف الإبقاء على الضغط الإيجابي والزخم الضروري لإجراء الانتخابات.

يذكر أن لجنة (6+6) قد توصلت إلى توافق بخصوص قوانين انتخاب الرئاسة ومجلس الأمة، وسط تحفظ من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات التي اعتبرت أن بعضها يستحيل معه إجراء الانتخابات فنيا.

المصدر: عبد الله باتيلي + ليبيا الأحرار

The post قبل ساعات من إحاطة باتيلي، الحكومة ورقة مطروحة والمزوغي أول المترشحين appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار