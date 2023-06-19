“أبوزريبة” يجتمع مع رئيس مكتب أمن وحماية الجامعات 

الوطن – رصد

اجتمع وزير الداخلية الليبية اللواء “عصام أبوزريبة”، مع رئيس مكتب أمن وحماية الجامعات عميد.أ “علي محمد الترهوني”

وناقش خلال الاجتماع الذي عقد بديوان الوزارة في بنغازي، الأوضاع الأمنية فِي الجامعات ووضع الخطط وَالاِستراتيجيات؛ لتعزيز الأمن والحفاظ على النظام العام داخل كافة الجامعات.

وتم مناقشة أهم الصعوبات وَتوضيح أهم الاِحتياجات الخَاصـة بِالمكتب داخل الجامعات و مناقشة إمكانية ترقية المكتب إلى إدارة، والعمل على تطوير البنية التحتيّـة للمكتب وَتوفير الموارد اللازمة لِتحسين أدائه.

وأكد أبوزريبة على حرصه الشديد لتوفير بيئة آمنة ومناسبة للطلاب والمعلمين والعاملين في الجامعات.

وأشار إلى أن المكتب يلعب دورًا هامًا فِي حماية الأمن داخل الجامعات ومكافحة الظواهر السلبيـة، مؤكداً على توفير الموارد اللازمة لتحسين أداء العمل بالمكتب وتعزيز دوره في العمل الأمني داخل الجامعات.