النيابة العامة تعلن إحباط تهريب 250 مهاجرا غير نظامي من ليبيا

أعلنت النيابة العامة في ليبيا، الأحد، إحباط تهريب 250 مهاجرا غير نظامي وضبط 4 مهربين محليين مرتبطين بشبكات تهريب دولية.

جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب النائب العام الليبي، الصديق الصور، بحسب الأناضول .

وذكر البيان أن عملية إحباط تهريب المهاجرين غير النظاميين جاءت “تنفيذا لتعليمات النائب العام الليبي القاضية باتخاذ التدابير اللازمة للحد من التداعيات المترتبة عن نشاط تنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر”.

وأضاف أن “قسم ضبط شؤون المعلوماتية والاتصالات بمكتب النائب العام تولي مهمة بحث مؤشرات ممارسة عصابة إجرامية إيواء مهاجرين غير شرعيين (لم يحدد مكانها) لإخراجهم من البلاد عبر البحر بغرض الحصول على منافع مادية غير مشروعة”.

وأوضح البيان أن “عناصر خفر السواحل وقوة دعم المديريات تولت مهمة التعامل مع المعلومات لتخليص المهاجرين من الخطر القائم وضبط المسؤولين”.

وترتب على ذلك “تخليص 250 مهاجرا وضبط 4 متهمين بتنسيق عمليات الهجرة غير الشرعية عبر إدارة منظمة مرتبطة مع شبكات أخرى تعمل خارج البلاد”، وفق البيان.

وقبل أيام، أثارت حادثة غرق قارب يحمل نحو 700 مهاجر غير نظامي قبالة سواحل شبه جزيرة مورا اليونانية، قادما من مدينة طبرق شرقي ليبيا، موجة من السخط الدولي.

والخميس، ذكرت وسائل إعلام يونانية أن عدد ضحايا القارب ارتفع إلى 79 شخصا، بعدما أعلنت السلطات اليونانية مصرع ما لا يقل عن 78 مهاجرا غير نظامي إثر غرق قارب كان يقلهم، قبالة سواحل شبه جزيرة مورا، الأربعاء.

وذكرت السلطات اليونانية أنه تم إنقاذ أكثر من 100 شخص ونقلهم إلى ميناء كالاماتا، مع استمرار عمليات البحث عن مفقودين.

وتنشط في عدد من مناطق شمال غربي ليبيا تجارة الهجرة غير النظامية نحو أوروبا من قبل جماعات تستغل حالة الانقسام السياسي والفوضى الأمنية في البلاد، لا سيما في مدن القره بوللي (60 كلم شرق طرابلس) وصبراتة (70 كلم غرب طرابلس) وزوارة (120 كلم غرب طرابلس) إضافة لطبرق.