الشيباني: أمريكا مترددة في دعم إجراء الانتخابات لأنها تخشى أن تأتي برئيس ليبي قوي لا يسير على هواها

ليبيا – قال عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني،إن أمريكا متخبطة في موقفها من المشهد الليبي،ويسيطر عليها هاجس وجود الروس” الفاغنر” في إفريقيا وخاصة شمالها وبالتحديد ليبيا جنوب أوروبا.

الشيباني وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، رأى أن أمريكا مترددة في دعم إجراء الانتخابات لأنها تخشى أن تأتي الانتخابات برئيس ليبي قوي لا يسير على هواها ولا يطالب بجلاء قوات الفاغنر أو يعلن عليها حرب بالوكالة بدعم من حلف الناتو.

وأشار إلى أن أميركا ستماطل وتراوغ وتسوف عن طريق البعثة الأممية حتى تقوم بتفصيل وحياكة بدلة على مقاس رئيسنا القادم.

الشيباني ختم:”نحن لسنا مع وجود أي قوات أجنبية على أرضناولكن خروجها من عدمه يتم بإرادتنا وشروطنا وتوقيتنا دون الارتهان إلى إملاءات الغير”.