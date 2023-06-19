عقيلة صالح: نعمل مع مجلس الدولة على تشكيل حكومة ليبية تتولى الأمور حتى الانتخابات

قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إن المجلس يعمل مع المجلس الأعلى للدولة على تشكيل حكومة تتولى زمام الأمور حتى تحقيق الاستحقاق الانتخابي في أقرب الآجال.

وأشار عقيلة صالح، خلال كلمته في جلسة مجلس النواب اليوم في بنغازي، في حضور رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي، إلى أن الأزمة الليبية سيكون حلها ليبياً – ليبيا.

وأكد أن مجلس النواب أصدر التعديل الدستوري الثالث عشر وجرى من خلاله تشكيل لجنة (6+6) المشتركة بين مجلسي النواب والدولة، التي ستضع مقترحاً لقانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأثنى عقيلة على عمل لجنة (6+6) من أجل تقريب وجهات النظر بغية الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، متمنياَ استمرار أعضاء اللجنة في التشاور بشكل يؤدي إلى الأمن والاستقرار الشامل بين الليبيين.

وأشاد رئيس مجلس النواب بدور مصر المحوري في الملف الليبي، والعلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين.