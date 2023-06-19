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أعضاء من مجلس الدولة يلتقون “المزوغي” لمناقشة برنامجه الحكومي

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|متابعات

التقى عدد من أعضاء مجلس الدولة، بحضور مقرر المجلس بلقاسم دبرز، بالمترشح لرئاسة الحكومة المهندس محمد المزوغي اليوم الأحد، بديوان المجلس بطرابلس.
وتمحور اللقاء حول الرؤية المستقبلية للمترشح، من خلال إجاباته على بعض تساؤلات الأعضاء حول برنامجه الحكومي.
و يأتي اللقاء ضمن إطار التشاور والتواصل فيما يتعلق بتشكيل حكومة أزمة أو حكومة مصغرة، مع رغبة كل الأطراف في إنشاء حكومة واحدة تبسط سيطرتها ونفوذها على كامل تراب الوطن لتهيئة المناخ والظروف المناسبة لإقامة انتخابات يرتضيها الجميع.
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المترشح لرئاسة الحكومة طرابلس ليبيا مجلس الدولة محمد المزوغي

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الوطن الليبية

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