أعضاء من مجلس الدولة يلتقون “المزوغي” لمناقشة برنامجه الحكومي

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التقى عدد من أعضاء مجلس الدولة، بحضور مقرر المجلس بلقاسم دبرز، بالمترشح لرئاسة الحكومة المهندس محمد المزوغي اليوم الأحد، بديوان المجلس بطرابلس.

وتمحور اللقاء حول الرؤية المستقبلية للمترشح، من خلال إجاباته على بعض تساؤلات الأعضاء حول برنامجه الحكومي.