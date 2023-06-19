رئيس مجلس النواب المصري: حريصون على دعم سيادة ليبيا

أكد رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي أن مصر دأبت على التأكيد بالقول والعمل على حرصها على دعم سيادة ليبيا.

وشدد جبالي في كلمته أمام مجلس النواب خلال جلسته في مدينة بنغازي على حرص القيادة السياسية المصرية تقديم كل أشكال الدعم لكل ما من شأنه تحقيق استقرار ووحدة وسلامة ليبيا.

وبين جبالي أن زيارته إلى ليبيا وإلقاءه كلمة أمام مجلس نوابها أمر يعبر عن التاريخ الطويل والممتد والراسخ في العلاقات بين البلدين مضيفا أن العلاقات بين البلدين قوامها الأخوة والود والمحبة والاحترام المبتبادل والتكاتف الوطني ووحدة المصير.

ولفت جبالي إلى أن مصر لم تألُ جهدا لدعم مسار التسوية السياسية للأزمة الليبية؛ انطلاقا من ثوابت راسخة لا تقبل التجزئة وهي حق الليبيين في المحافظة على هويتهم الوطنية ووحدة أراضيهم بعيدا عن الأيدلوجية أو القبلية أو المناطقية التي تدفع نحو تقسيم الدولة الليبية.