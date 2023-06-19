رئيس مجلس النواب المصري: مصر حريصة على استقرار ليبيا ووحدتها

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أكّد رئيس مجلس النواب المصري، حنفي جبالي، الزيارة إلى ليبيا اليوم تأتي في إطار تاريخ طويل وراسخ بين البلدين الشقيقين.

وقال جبالي، في كلمة أمام مجلس النواب الليبي في بنغازي، إن مصر دأبت على دعم استقرار وسيادة ووحدة ليبيا وحق الليبيين في الحفاظ على هويتهم الوطنية بعيدًا عن الأيديولوجية والقبلية والمناطقية، والتدخل الخارجي.

وأكّد جبالي، حرص القيادة السياسية المصرية على تقديم كافة أشكال الدعم لتحقيق استقرار ليبيا، كما أكد أن مصر تؤكد على ملكية الليبيين للعملية السياسية التي تهدف لإعادة السلم والأمن وبناء المؤسسات من خلال عقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية المتزامنة.

وقال، “ندعو مجلسي النواب والدولة الليبيين لمواصلة دورهما لاستيفاء الأطر اللازمة للانتخابات”.

ووصل، رئيس مجلس النواب المصري، اليوم الإثنين إلى بنغازي، في أول زيارة رسمية له لليبيا، وكان، في استقباله بمطار بنينا الدولي، رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ورئيس الحكومة الليبية، أسامة حماد، ولفيف من أعضاء مجلس النواب ووزراء الحكومة الليبية.