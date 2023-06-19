ليبيا الان باتيلي: أرحب بإجراء مشاورات بين صندوق النقد لدولي والسلطات الليبية بعد انقطاع دام عقد تم النشر منذُ 8 ثوانياضف تعليقاً مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية <br /> باتيلي: أرحب بإجراء مشاورات بين صندوق النقد لدولي والسلطات الليبية بعد انقطاع دام عقد<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية ليبيا باتيلي: أرحب بإجراء مشاورات بين صندوق النقد لدولي والسلطات الليبية بعد انقطاع دام عقد 19 June, 2023 رابط مختصر يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا FacebookTwitterWhatsAppEmail
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