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باتيلي: أرحب بإجراء مشاورات بين صندوق النقد لدولي والسلطات الليبية بعد انقطاع دام عقد

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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية



<br /> باتيلي: أرحب بإجراء مشاورات بين صندوق النقد لدولي والسلطات الليبية بعد انقطاع دام عقد<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية
















ليبيا

باتيلي: أرحب بإجراء مشاورات بين صندوق النقد لدولي والسلطات الليبية بعد انقطاع دام عقد

19 June, 2023

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بوابة افريقيا الاخبارية

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