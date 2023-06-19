بتعليمات القائد العام..شؤون الجرحى تعلن عن صرف عيدية لأهالي الشهداء والجرحى

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أعلنت اللجنة التسييرية لشؤون الجرحى، اليوم الإثنين، أنه سيتم صرف عيدية رمزية معايدة من القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر قدرها (2000 دينار) إلى أهالي الشهداء.

وأوضحت اللجنة أن الجرحى التابعين إلى إدارة الشهداء والجرحى والمفقودين عيدية قدرها (1000 دينار) سيتم توزيعها يوم الخميس المقبل.

وأضافت اللجنة أن الجرحى الذين لم يتم ضمهم إلى إدارة الشهداء والجرحى كل حسب وحدته ويتم استلام العيدية من مندوب الوحدة الخاص بمكتب الجرحى وقدرها (1000 دينار).

ووجهت اللجنة التسييرية لشؤون الجرحى الشكر للقائد العام المشير خليفة بالقاسم حفتر بمناسبة عيد الأضحى المبارك.