قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني إن بلده والإمارات يتشاطران مخاوفهما بشأن عدم الاستقرار الإقليمي من بينها ليبيا وتونس، وذلك خلال زيارة يجريها الوزير الإيطالي إلى أبوظبي والتقى خلالها نظيره الإماراتي “عبدالله بن زايد”.

وفي حديث لصحيفة “ذا ناشيونال نيوز”، الأحد، أكد “تاجاني” أن الدولتين “ملتزمتان بشدة” بتعزيز “نهج عالمي للهجرة، ومكافحة التدفقات غير النظامية والاتجار بالبشر”.

وفي حديث للصحيفة في أبو ظبي يوم الأحد ، قال تاجاني إن التعاون بين البلدين ” إيجابي للغاية”. وقال إن الإمارات وإيطاليا تشتركان في كثير من المخاوف بشأن “عدم الاستقرار الإقليمي”.

وأبدى تاجاني رغبة بلاده في الحد من الهجرة غير الشرعية لأنها تمثل مشكلة كبيرة بالنسبة لإيطاليا، معبرا عن حاجة الأمر إلى إستراتيجية كبيرة مع العديد من البلدان، بحسب قوله.

وتأتي تعليقات الوزير الإيطالي بعد أيام من غرق سفينة مهاجرين في البحر المتوسط يقدر الموتى فيها المئات، وقد قال الوزير إثرها معقبا بأنها “مأساة مروعة” و “نحن بحاجة لحماية حياة الإنسان”، بحسب وصفه.

المصدر: ذا ناشيونال نيوز + ليبيا الأحرار

The post روما تشاطر أبوظبي مخاوفها عن ليبيا appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار