رئيس المجلس الرئاسي الليبي يستعرض نتائج أعمال (6+6) مع السفير القطري

استعرض رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الإثنين، مع السفير القطري لدى ليبيا خالد الدوسري، تطورات العملية السياسية في ليبيا ونتائج أعمال لجنة (6+6).

وبحث المنفي والسفير القطري، سبل الخروج بحلول توافقية بين الأطراف السياسية، للوصول إلى توافقات حول المسائل الخلافية وتحقيق الانتخابات المنشودة.

وأحاط رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم، الأمم المتحدة بشأن تسلم المجلس نتائج اجتماع اللجنة المشكلة من مجلسي النواب والدولة لوضع القوانين والأطر الانتخابية (6+6) في مدينة بوزنيقة المغربية.

وقال عقيلة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري حنفي جبالي في بنغازي: (نعلم الأمم المتحدة أن النائب جلال الشويهدي سلم اليوم الإثنين نتائج (6+6)، وستُعرض للنقاش في جلسة مجلس النواب بعد العيد).

ومساء الإثنين، يقدم المبعوث الأممي عبدالله باتيلي إحاطة أمام مجلس الأمن، حيث يترقب المتابعون للشأن الليبي مخرجات الجلسة بعد انقضاء المهلة الممنوحة للجنة (6+6) المكلفة من مجلسي النواب والدولة في التوصل إلى اتفاق بشأن القوانين الانتخابية.