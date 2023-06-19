بريطانيا: هناك حاجة لاتفاق سياسي أوسع بين من يملكون السلطة في ليبيا

أكدت ممثلة بريطانيا لدى مجلس الأمن اليوم الاثنين أن هناك حاجة لاتفاق سياسي أوسع بين من يملكون السلطة في ليبيا.

وأضافت ممثلة بريطانيا خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن ليبيا أن الشعب الليبي يريد ممارسة حقه في التصويت بالانتخابات لإنهاء الأزمة السياسية والوصول لاستقرار دائم في البلاد داعيا المجتمع الدولي لتوحيد جهوده لدعم المبعوث الأممي إلى ليبيا لإجراء انتخابات ناجحة في ليبيا.

وحذرت مندوبة بريطانيا من أن المأزق السياسي في ليبيا يؤثر بشكل مباشر على نظام الرعاية الصحية بالبلاد.