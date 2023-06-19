روفينتي: السفير الإيطالي الجديد سيعمل على العديد من الملفات المتعلقة بإعادة الإعمار

ليبيا – صرح الخبير الإستراتيجي الإيطالي دانييل روفينيتي، بأن السفير الإيطالي الجديد لدى ليبيا جيانلوكا ألبيريني سيعمل على العديد من الملفات المفتوحة التي تتعلق بشكل عام بإعادة الإعمار وسيلعب دور مهم في تسهيل التبادلات والاتصالات بين البلدين،مشيرًا إلى أن هذه الديناميات تتطلب الاستقرار والأمن وهما جانبان محوريان تعمل عليهما السفارة الإيطالية.

روفينيتي وفي تصريحات خاصة لصحيفة “صدى” الاقتصادية أوضح أن هناك مستوى مزدوج يعمل فيه السفير ضمن قطاع الأعمال الليبي الأول يتعلق بتسهيل الاجتماعات والاتصالات بين رجال الأعمال الإيطاليين والنسيج الليبي والثاني يشمل الأنشطة الدبلوماسية لتحقيق الاستقرار في البلاد.