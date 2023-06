“سي إن إن”: فاغنر تستخدم قواعد ليبية لدعم “حميدتي” في الصراع السوداني

كشفت شبكة “سي إن إن” الأمريكية عن أدلة على تورط مجموعة “فاغنر” الروسية واستمرارها في مساندة قوات الدعم السريع السودانية بقيادة “محمد حمدان دقلو” عن طريق حفتر.

وأكدت “سي إن إن” في تحقيق خاص، زيادة إمدادات فاغنر لقوات الدعم السريع، وقالت إن الأسلحة نُقلت إلى الخرطوم عبر نقاط عبور رئيسية وهي قواعد فاغنر في ليبيا، والقاعدة الجوية والبحرية الروسية في اللاذقية بسوريا، ومطار بانغي في جمهورية إفريقيا الوسطى.

وأضافت الشبكة الأمريكية أن قوات الدعم السريع وسعت نفوذها خارج حدود السودان إلى ليبيا واليمن، حيث عززت علاقات “دقلو” الملقب بـ”حميديتي” مع الإمارات وروسيا سلطته السياسية وساعدت في تحويله إلى واحد من أغنى رجال السودان، وفق قولها.

ووصف تحقيق الشبكة طريقة عمل فاغنر مع حلفائها بكونها “تخلق الفوضى للاستيلاء على السلطة، وأن نفوذها العسكري ودعمها المادي هما اللذان يؤديان إلى تفاقم العنف والاقتتال”.

وسبق هذا التحقيق، تقرير آخر في أبريل المنصرم، أظهر صورا لطائرة نقل روسية تتنقل بين قاعدتين جويتين تابعتين لحفتر وتستخدمهما “فاغنر” الخاضعة للعقوبات.

وقد أشار التقرير إلى زيف تصريحات حفتر التي أعلن فيها عدم انحيازه لأي طرف من أطراف الصراع السودان، لافتا إلى احتمالية استعداد فاغنر وحليفها حفتر لدعم قوات “حميدتي” قبل اندلاع العنف، بحسب التقرير.

المصدر: سي إن إن

