إنيرجي بورتال: هذا هو المطلوب من ليبيا لجذب الاستثمارات إلى قطاع الطاقة فيها

ليبيا- سلط تقرير تحليلي نشره موقع “إنيرجي بورتال” الاقتصادي البريطاني الضوء على واقع سوق الطاقة الليبي والإستراتيجيات الجاذبة للاستثمار الأجنبي.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أوضح أن هذا السوق مر بفترة مضطربة وتحديات عدة وعدم استقرار سياسي وصراع ما أثر بشكل كبير على إنتاج النفط والغاز في البلاد مبينا أن الأخيرة ما زالت واحدة من أكبر المنتجين في إفريقيا باحتياطيات هائلة غير مستغلة وإمكانات كبيرة للنمو.

وأضاف التقرير أن جذب الاستثمار الأجنبي في قطاع الطاقة سيكون أمرا بالغ الأهمية في وقت تسعى فيه البلاد لإعادة بناء اقتصادها واستقرار وضعها السياسي مشيرا إلى وجود بعض الإستراتيجيات الرئيسية الممكن تبنيها لتحقيق ذلك وتنشيط سوق الطاقة من خلال التركيز على خلق بيئة مستقرة وآمنة للمستثمرين.

وتابع التقرير أن الصراع المستمر وعدم اليقين السياسي أدى إلى ردع العديد من المستثمرين المحتملين الشاعرين بالقلق من المخاطر المرتبطة بالاستثمار في مثل هذه البيئة المتقلبة ما يحتم معالجة ذلك من خلال إنشاء إطار سياسة مستقر ليوفر الضمانات الأمنية اللازمة للمستثمرين.

وبين التقرير إن هذا سيشمل على الأرجح الدخول في حوار مع مختلف الفصائل والعمل من أجل تسوية سياسية شاملة تمهد الطريق لاستقرار طويل الأمد في وقت لا بد فيه التركيز على معالجة مسألة الشفافية والحوكمة في قطاع الطاقة بذات الطريقة المتابع من خلالها مسألة الاستقرار السياسي.

واتهم التقرير مختلف الفصائل والأفراد بالفساد وسوء إدارة صناعة النفط واختلاس الإيرادات مشيرا إلى أن جذب الاستثمار الأجنبي يحتم على ليبيا إظهار التزامها بالشفافية والحكم الرشيد فضلا عن العمل على ضمان استخدام عائدات النفط لصالح البلاد.

وأوضح التقرير إن هذا يتم من خلال تنفيذ أطر تنظيمية قوية وإنشاء هيئات رقابية مستقلة واعتماد أفضل الممارسات الدولية في إدارة عائدات النفط مؤكدا وجود وجه ثان للإستراتيجية الرئيسية الأخرى لجذب الاستثمار الأجنبي في سوق الطاقة يتمثل في تحسين البنية التحتية.

وأضاف التقرير إن البنية التحتية للنفط والغاز في البلاد تعرضت لأضرار كبيرة نتيجة للصراع مع استهداف العديد من المنشآت من قبل الفصائل المتحاربة مشددا على وجوب عمل ليبيا على تحقيق تشغيل سلس لقطاع الطاقة من خلال الاستثمار في إصلاح وتحديث خطوط الأنابيب والمصافي ومحطات التصدير.

وتابع التقرير إن هذا الإصلاح والتحديث من شأنه تعزيز مستويات الإنتاج وإرسال إشارة قوية إلى المستثمرين المحتملين بالتزام ليبيا بتطوير قطاع الطاقة الخاص بها مع وجوب النظر في تقديم شروط وحوافز ضريبية جذابة للمستثمرين الأجانب في ظل وجود مستوى عال من المخاطر المرتبطة بالاستثمار.

وأكد التقرير ضرورة تقديم ليبيا شروطا تنافسية لجذب الاستثمار من خلال اتفاقيات مشاركة مواتية في الإنتاج أو إعفاءات ضريبية أو حوافز مالية أخرى يمكن أن تساعد في تعويض المخاطر المرتبطة بالعمليات الاستثمارية وتكافؤ الفرص مع الدول الأخرى المنتجة وزيادة جاذبيتها للمستثمرين الأجانب.

ونبه التقرير لأهمية قيام ليبيا ببناء علاقات قوية مع شركات الطاقة الدولية والمستثمرين من خلال المشاركة المنتظمة مع أصحاب المصلحة في الصناعة وفي المنتديات الدولية وإقامة شراكات إستراتيجية مع اللاعبين الرئيسيين في السوق العالمية للوصول إلى الخبرة القيمة والتكنولوجيا ورأس المال التطويري.

ترجمة المرصد – خاص