التقى النائب بالمجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني، اليوم الاثنين، رئيس الأركان العامة للشؤون الأمنية والحدود اللواء محمد اللاكري، ورئيس هيئة العمليات برئاسة الأركان اللواء عبدالفتاح البلوق، مدير إدارة الاستطلاع بهيئة العمليات العميد كمال الهاشمي، بديوان المجلس في طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن الكوني، بحث خلال اللقاء بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي أهمية تعزيز دور المؤسسة العسكرية في حفظ الأمن، وبسط سيطرة الدولة، على الحدود البرية والبحرية.

تلموني، على ضرورة تكثيف الجهود العسكرية لتأمين الحدود، في ظل الظروف التي تمر بها بعض دول الجوار، وانجع السبل للحد من الهجرة غير الشرعية، ومكافحة التهريب، والإرهاب.

Trending شركة الخليج العربي تستعرض مع مؤسسة النفط الليبية البرامج الاستكشافية المنجزة خلال 2023

شركة الخليج العربي تستعرض مع مؤسسة النفط الليبية البرامج الاستكشافية المنجزة خلال 2023

الحكومة الليبية المكلفة تبحث الاستعدادات الأمنية لانتخابات المجالس البلدية

مجلس النواب الليبي يؤجل مناقشة مخرجات لجنة 6+6 لحين استلامها بشكل رسمي

“دبيبة” يفتتح فعاليات المؤتمر الدولي لتوطين العلاج بطرابلس

The post “الكوني” يبحت تأمين الحدود الليبية مع عدد من القادة العسكريين appeared first on صحيفة الشاهد الليبية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا