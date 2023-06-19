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مندوبة بريطانيا بمجلس الأمن تؤكد الحاجة إلى اتفاق سياسي ليبي أوسع

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

أكدت مندوبة بريطانيا في مجلس الأمن باربرا وودوارد، اليوم الإثنين، على الحاجة إلى اتفاق سياسي ليبي أوسع بين من يملكون السلطة في ليبيا.

وقالت المندوبة البريطانية إن الليبيين يريدون أن يشاركوا بشكل نشيط وآمن في العمل السياسي وحقهم في التصويت والعمل نحو مستقبل أفضل والانتقال إلى ما بعد الشعارات.

وأشارت إلى أنها عادت من ليبيا برؤية حول أهمية أن يتوحد الدعم الدولي حول باتيلي لتيسير عملية سياسية فعّالة وعقد انتخابات ناجحة تفضي إلى استقرار ليبيا.

وعبرت عن أملها في أن تتمكن القيادة السياسية من تقديم وتحقيق الاستقرار لشعب ليبيا الذي يستحقه، مشيرة إلى أن المأزق السياسي يؤثر بشكل مباشرعلى الرعاية الصحية في ليبيا والاستثمار على المدى الطويل يمكن أن يساعد ليبيا في الخروج من أزمتها.

الوسوم

#السلطات الليبية #مجلس الأمن المندوبة البريطانية لدى مجلس الأمم المتحدة ليبيا

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الوطن الليبية

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