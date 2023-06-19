الحويج: نبحث مع شركة المدار تفعيل الخدمات الالكترونية والتحول الرقمي 

بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة محمد الحويج مع مدير قطاع الاعمال بشركة المدار أحمد الدائري يوم الاحد 18 يونيو 2023م آلية تفعيل الاتفاقية المبرمة بين الطرفين بشأن خدمة السداد الالكتروني في إطار تنفيذ خطة التحول الرقمي وتقديم الخدمات الكترونياً .

كما ناقش اللقاء بحضور مستشار الوزير شذر الصيد ومدير مكتب شؤون ديوان الوزراة الطاهر الاشتر البرنامج التنفيذي لتوفير خدمة ” سداد ” وجباية رسوم إجراءات المالية في إطار تنفيذ خطة التحول الرقمي بوزارة الاقتصاد والتجارة والجهات التابعة لها، بحسب بيان الوزارة.