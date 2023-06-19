الولايات المتحدة: قلقون من العمليات العسكرية التي شهدتها مدينة الزاوية

أعرب مندوب الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن عن القلق من العمليات العسكرية التي شهدتها مدينة الزاوية التي تشمل ضربات جوية بالطائرات المسيرة داعيا كل الأطراف للالتزام بالتهدئة.

وأضاف مندوب الولايات المتحدة خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن ليبيا أن نقل الأسلحة من ليبيا إلى السودان يعد مبعثا للقلق.

وأثنى مندوب الولايات المتحدة على عمل لجنة 5+5 مؤكدا تشجيع بلاده لتنفيذ كل شروط اتفاق وقف إطلاق الناروخروج المقاتلين الأجانب من ليبيا وتحييد الجماعات المسلحة ونزع سلاحها وإعادة إدماجها.

ودعا مندوب الولايات المتحدة إلى تجديد ولاية عملية إيريني بشأن ليبيا مؤكدا أن التدخلات الخارجية أطالت أمد الأزمة في ليبيا.

وأعرب مندوب الولايات المتحدة عن ترحيبه بعمل البعثة الأممية مع كل الأطراف لإنجاح إجراء الانتخابات في موعدها.