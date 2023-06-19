عميد بلدية زلطن: أسعار الأضاحي تشهد ارتفاع مبالغ فيه من التجار في كل مدن ليبيا

ليبيا – أكد عميد بلدية زلطن عمر الصغير، أن أسعار الأضاحي مرتفعة كما هي في السوق الليبي كافة،لافتًا إلى أن الأغنام المستوردة لم تصلهم بعد.

الصغير وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد”الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين،أوضح أن مكتب الزراعة في البلدية يتابع بشكل دوري مع المربين والطب البيطري ويقوم بدوره تجاه الكشف على الأضاحي.

وأشار إلى عدم توفر سوق خاص بهم بحكم طبيعة المنطقة؛لأن كل مربي يزاول مهنته من بيع وتربية في مكانه الخاص به.

الصغير أكد أن أسعار الأضاحي تشهد ارتفاع مبالغ فيه من التجار في كل مدن ليبيا، والتاجر أصبح لا يقتنع بالربح القليل.