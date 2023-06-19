باتيلي يقدم إحاطة جديدة حول ليبيا أمام مجلس الأمن الدولي

يقدم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، عبدالله باتيلي، إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، وذلك في الرابعة عصر اليوم الإثنين.

وتأتي تلك الإحاطة بعد انقضاء المهلة الممنوحة للجنة (6+6)، المكلفة من مجلسي النواب والدولة لإعداد القوانين الانتخابية، والتي من المفترض أن تنتهي من أعمالها بحلول منتصف يونيو الجاري.

وأعلن رئيس المجلس النواب عقيلة صالح، أن المجلس تسلم نسخة مقترح القوانين الانتخابية قدمها النائب جلال الشويهدي اليوم، قائلا: “نُعلم الأمم المتحدة بأننا تسلمنا نسخة مقترح القوانين، سنناقشها بعد عيد الأضحى”.

وقال مجلس الأمن في بيان بخصوص الإحاطة، إنه من المتوقع مشاركة مديرة مركز واشم لدراسات المرأة في ليبيا عبير أمنينة، والتي ستتناول أهمية ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة في العملية السياسية في ليبيا، بما في ذلك الانتخابات المقبلة.