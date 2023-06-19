المشري: القوانين التي صدرت عن (6+6) تمت بالتوافق بإجماع الأعضاء

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قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري اليوم الإثنين إنّ القوانين الّتي صدرت عن اللجنة المشتركة (6+6) قد تمّت بالتّوافق بإجماع أعضاء اللّجنتين.

وأوضح المشري خلال لقائه عدد من سفراء الدول العربية لدى ليبيا والقائمين بأعمال السفارات أن اللجنة المشتركة (6+6) انبثقت عن الاتفاق السياسي وهو المرجعية الوحيدة للمرحلة الانتقالية.

وذكر رئيس المجلس أن هذه القوانين هي قوانين نهائيّة وملزمة للمجلسين، وفي حال الحاجة إلى أي تعديل يكون ذلك عبر اللجنة المشتركة (6+6).

ورحّب سفراء الدول العربية لدى ليبيا والقائمين بأعمال السفارات بهذه النتائج مؤكدين من خلال ما صدر من بيانات دولهم على الإشادة بالعمل القيّم الّذي تكلّلت به جهود اللّجنتين.

وأكدوا دعمهم لهذه القوانين الّتي أُعِدّت، متمنّين أن يتم استكمال هذا المسار بإعداد خارطة طريق واضحة لإجراء الانتخابات في الموعد المخطّط له.

يشار إلى أن الاجتماع حضره سليمان شنين سفير الجزائر ، ومصطفى تامر سفير مصر، وخالد الدوسري سفير قطر، وإبراهيم محمد إبراهيم سفير السودان وماهر الرياحي لقائم بأعمال سفارة تونس، وأمير أحمد الفوندي” القائم بأعمال سفارة جزر القمر، ومحمد حزام القائم بأعمال سفارة اليمن المكلف.

كما حضر الاجتماع عبر الاتصال المرئي (Zoom) محمد الشامسي سفير الإمارات لدى ليبيا، وزياد المشعان سفير الكويت لدى ليبيا.