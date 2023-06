المشري يشير إلى احتمالية تعديل قوانين 6+6

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إن القوانين الانتخابية التي صدرت عن لجنة 6+6 هي قوانين توافقية ونهائيّة وملزمة للمجلسين.

المشري وخلال اجتماع حضره عدد من سفراء الدول العربية والقائمين بأعمال السفارات، أشار أنه في حال الحاجة إلى أي تعديل على هذه القوانين فيجب أن يكون عبر لجنة 6+6.

وذكر المشري أن اللجنة انبثقت عن الاتفاق السياسي، مؤكدا أنه المرجعية الوحيدة للمرحلة الانتقالية التي تعيشها ليبيا، بحسب وصفه.

وأطلع المشري السفراء الحاضرين والقائمين بأعمال السفارات على نتائج عمل لجنة 6+6, والقوانين الانتخابية الخاصة بانتخابات رئيس الدولة ومجلس الأمة.

وبحسب المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، فإن السفراء والحاضرين أكدوا دعمهم للقوانين الانتخابية المعدة، مشددين على ضرورة استكمال هذا المسار بإعداد خارطة طريق واضحة لإجراء الانتخابات في الموعد المخطّط له.

يذكر أن السفراء الحاضرين هم سفير قطر ومصر والجزائر والسودان، إلى جانب القائمين بأعمال سفارات تونس وجزر القمر واليمن، وانضم عبر الدائرة المغلقة سفيرا الكويت والإمارات.

المصدر: المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة

