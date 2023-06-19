خلال إحاطة في مجلس الأمن.. الولايات المتحدة تعرب عن قلقلها إزاء أحداث الزاوية

الوطن| رصد

أعرب مستشار أول للشؤون السياسية بوزارة الخارجية الأميركية السفير جيفري ديلورينتيس، عن قلق بلاده إزاء العمليات في الزاوية التي تشمل ضربات بالطائرات المُسيَّرة، داعيا كل الأطراف لضمان ألا تفضي أفعالهم إلى مزيد من العنف.

وأضاف خلال مداخلة أمام مجلس الأمن الدولي “حان الوقت لشاغلي المراكز القيادية أن يلعبوا دورًا رياديًا لتمكين الليبيين من انتخابات مؤسساتهم الوطنية وتجديد شرعيتهم” مثنياً على عمل لجنة «5+5».

ودعا إلى ضرورة إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب وتحديد المجموعات المسلحة ونزع سلاحها وإعادة إدماجها، مطالباً مجلس الأمن بتجديد ولاية إيريني للتحقق من السفن التي تخترق حظر الأسلحة.

واعتبر أن استمرار الانتهاكات دليل على أن الأطراف الخارجية تستفيد من الوضع القائم، وهي المسؤولة عن زعزعة الاستقرار في ليبيا.