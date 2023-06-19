كتي: نعمل على ضبط سوق العمل وتنظيميه وفق التشريعات والقوانين

عقدت وزارة العمل والتاهيل بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، اليوم الاثنين بقاعة اجتماعات مركز ضمان الجودة والمعايرة المهنية في طرابلس، اجتماعا موسعا لمناقشة أوضاع العمالة الأجنبية في البلاد.

وحضر الاجتماع وكيل الوزارة لشؤون الاستخدام علي الهادي الماقوري، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة اللواء محمود سعيد، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات عمر كتي، ووكيلة وزارة الثقافة والتنمية المعرفية وداد الدويني، ورئيس مصلحة الجوازات وشؤون الأجانب اللواء يوسف مراد، ورئيس جهاز الحرس البلدي اللواء رجب قطوسة، ومندوبين عن مكتب النائب العام وجهاز الهجرة غير الشرعية والأجهزة الأمنية، وعدد من مديري الإدارات والمكاتب بوزارة العمل والتأهيل.

وناقش الاجتماع وضع العمالة الأجنبية في البلاد، واستعرض نتائج الحملة التفتيشية التي تقوم بها الوزارة، وأبرز المخالفات التي تم ضبطها أثناء الحملة وكيفية التنسيق بين كل هذه الجهات للقيام بدورها لضبط سوق العمل وتنظيميه وفق التشريعات والقوانين النافذة.

ناقش المجتمعون كل حسب اختصاصه، أهمية وضع آليات وإستراتجية تقودها الوزارة لتسوية هذا الملف، كما جرى الاتفاق على استمرار التنسيق لدعم جهود الوزارة من قبل جهاز الحرس البلدي وإدارة مباحث جوازات وبقية الأجهزة ذات الصلة للقيام في ضبط سوق العمل، إضافة إلى عقد اجتماع موسع آخر في الآونة المقبلة، وفق قول البيان.