شركة الكهرباء: استبدال عوازل خط نقل الطاقة التميمي مراوة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء تواصل العمل على استبدال جميع عوازل خط نقل الطاقة الهوائي التميمي / مراوة رقم ( 1و2 ) جهد 220 ك.ف القديمة والمتهالكة بأخرى جديدة لكامل أبراج الخط والبالغ عددها ما يقارب ( 400 ) برجا التي تعرضت للتآكل نتيجة العوامل الجوية.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن أعمال صيانة تنفذها شركة الطاقة المستديمة بإشراف ومتابعة دائرة النقل الشرقية التابعة للإدارة العامة لنقل الطاقة .

وأشارت الشركة العامة للكهرباء إلى أن هذه الأعمال تأتي في إطار الخطط الاستراتيجية التي تقوم الشركة لتقوية الشبكة وضمان استمرارية سريان التيار الكهربائي بالكفاءة المطلوبة حفاظاً على استقرارية الشبكة.