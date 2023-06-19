| «الرئاسي» الليبي لتعزيز تأمين الحدود ضد «المهربين»

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2023/06/19 على الساعة 19:49

(الشرق الأوسط): بحث موسى الكوني النائب بالمجلس الرئاسي الليبي، بصفته «القائد الأعلى للجيش» أهمية تعزيز دور المؤسسة العسكرية في حفظ الأمن، وبسط سيطرة الدولة على الحدود البرية والبحرية ضد عصابات التهريب والجماعات الإرهابية.

ووجه الكوني، خلال اجتماع ضم قيادات عسكرية رفيعة، بالعاصمة طرابلس اليوم (الاثنين) بضرورة «تكثيف الجهود العسكرية لتأمين الحدود، في ظل الظروف التي تمر بها بعض دول الجوار»، مشدداً على اتباع «أنجع السبل للحد من الهجرة غير المشروعة، ومكافحة التهريب والإرهاب».

وحضر الاجتماع، مستشار رئيس الأركان العامة للشؤون الأمنية والحدود اللواء محمد اللاكري، ورئيس هيئة العمليات برئاسة الأركان اللواء عبد الفتاح البلوق، مدير إدارة الاستطلاع بهيئة العمليات العميد كمال الهاشمي.

وسبق أن بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مع المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، قضية تأمين الحدود الجنوبية، بحضور القائم بالأعمال الأميركي في ليبيا ليزلي أوردمان. وتطرق الجانبان إلى أهمية تأسيس «قوة عسكرية مشتركة» لتأمين الحدود الجنوبية.

وفي شأن مختلف، أنهى وفد مصري تابع لهيئة الطيران المدني زيارته إلى ليبيا اليوم (الاثنين) تفقد خلالها مطاري سبها (جنوباً) ومصراتة الدولي (غرباً) للوقوف على الإجراءات المتبعة في التشغيل، والتأكد من توافقهما مع توصيات المنظمة الدولية للطيران المدني.

وكانت مصلحة المطارات الليبية قد قالت في تصريح صحافي، إن مطاري سبها ومصراتة استقبلا فريقاً من شركة مصر للطيران للوقوف على الإجراءات المتبعة في تشغيلهما.

ورحب وزير المواصلات الليبي محمد الشهوبي، بالوفد المصري، وقال إن الزيارة لا تقتصر فقط على التدقيق على المطارات، بل تأتي أيضاً في إطار توطيد العلاقات وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات عدة لا سيما قطاع الطيران.

وينظر إلى هذه الزيارة بأنها تمهد لمزيد من رحلات الطيران المصري، بعد فتح مطار القاهرة أمام الرحلات المقبلة من وإلى مطار معيتيقة الدولي بطرابلس.

الشرق الأوسط، 19/06/2023