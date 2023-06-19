المقريف يشدد على ضرورة إعلان نتيجة شهادة إتمام مرحلة التَّعليم الأساسي قبل عيد الأضحى

ليبيا – اِستمع وَزِير التَّربية والتَّعليم في حكومة تصريف الأعمال مُوسى المقريفْ إلى إحاطة اِجتماع اللجنة العليا لاِمتحانات شهادتَي إتمام مرحلتَي التَّعليم الأساسي للعام الدِّراسي 2022- 2023، حول الأسبوع الأول لاِمتحانات شهادة إتمام مرحلة الثانوي، وذلك خِلال اِجتماعه بها أمس الأحد.

اللجنة سلمت وَزِير التَّربية والتَّعليم خلال الاِجتماع التَّقارير الفنِّية الخاصة بِالأسبوع الأول للامتحانات، والمتضمِّنة عَدد من الملاحظات الواردة، وحالات الغِش التي تم رصدها، وحالات الغياب التي تم تسجيلها، وغيرها من الملاحظات ذات العلاقة.

الوزير شدد خلال الاِجتماع على ضرورة الاِنتهاء من عَمليات التَّصحيح وإعلان نتيجة شهادة إتمام مرحلة التَّعليم الأساسي قبل عِيد الأضحى المُبارك.

وَأكَّد الوزير على ضرورة توفِير سُبل الراحة، وعدم إرباك الطلاب أثناء دخولهم لِقاعات الاِمتحانات.

كما جدَّد تشديده على مُحاربة ظاهرة الغِش بجمِيع أنواعه، واتِّخاذ الإجراءات الرادعة ضد من تم ضبطه سواء أكان مُعلِّم أو ولي أمر أو رئيس لجنة اِمتحانية، وإحالتهم للجهات ذات العلاقة.