“المشري” يطلع سفراء الدول العربية على نتائج توافقات لجنة 6+6 حول قوانين الانتخابات الليبية

عقد رئيس مجلس الدولة الاستشاري الليبي خالد المشري، اجتماعا اليوم الاثنين، حضره عدد من سفراء الدول العربية لدى ليبيا والقائمين بأعمال السفارات، وأطلعهم على نتائج اجتماعات اللجنة المشتركة (6+6) التي أعدت القوانين الانتخابية لرئيس الدولة ومجلس الأمة.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس في بيان، إن خالد المشري، قال خلال الاجتماع إن لجنة 6+6 انبثقت عن الاتفاق السياسي وهو المرجعية الوحيدة للمرحلة الانتقالية، مشيراً إلى أن القوانين التي صدرت عنها قد تمّت بالتوافق بإجماع أعضاء اللجنتين، وهي قوانين نهائية وملزمة للمجلسين، وفي حال الحاجة إلى أي تعديل يكون ذلك عبر اللجنة المشتركة (6+6).

وأضاف المكتب الإعلامي أن الحضور رحبوا بهذه النتائج مؤكدين من خلال ما صدر من بيانات دولهم على الإشادة بالعمل القيّم الّذي تكللت به جهود اللجنتين، مع دعمهم لهذه القوانين الّتي أُعِدّت، متمنّين أن يتم استكمال هذا المسار بإعداد خارطة طريق واضحة لإجراء الانتخابات في الموعد المخطّط له.

وحضر الاجتماع كل من: سفير الجزائر سليمان شنين، وسفير مصر مصطفى تامر، وسفير قطر خالد الدوسري، وسفير السودان إبراهيم محمد إبراهيم، والقائم بأعمال سفارة تونس ماهر الرياحي، والقائم بأعمال سفارة جزر القمر أمير أحمد الفوندي، والقائم بأعمال سفارة اليمن محمد حزام.

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كما حضر الاجتماع عبر الاتصال المرئي سفير الإمارات لدى ليبيا محمد الشامسي، وسفير الكويت لدى ليبيا زياد المشعان.