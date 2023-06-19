“السني” يطالب الحكومة اللبنانية بالإفراج فوراً عن المواطن “هنيبال القذافي”

الوطن| رصد

طالب ممثل ليبيا الدائم في الأمم المتحدة الطاهر السني، الحكومة اللبنانية بالإفراج فوراً عن المواطن هنيبال القذافي، قائلاً إنه في وضع إنساني سيء ومحتجز من قبل مجموعات في لبنان لأسباب غير منطقية ولا مبرر لها.

ودعا السني الدول المتدخلة في ليبيا بعدم جعلها ساحة لتصفية الحسابات، مشيراً إلى ضرورة العمل على تفادي تكرار التجارب السابقة التي اثبتت عدم نجاعتها بخلق مسارات جديدة.

وأكد ضرورة معالجة النقاط الخلافية من خلال التشاور مع كل المؤسسات ذات العلاقة، مطالباً لجنة العقوبات بإعادة النظر في قوانينها والسماح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أمورها.

وقال إن الليبيين يرون حلم الانتخابات يتبخر مرة ثانية، والحوارات حول القوانين الانتخابية كان يفترض أن تنتهي هذا الشهر