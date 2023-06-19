بلدية مصراتة: اتفاق الأخوة مع ورشفانة قائم على مباديء ثورة 17 فبراير

قام ظهر اليوم الأثنين الموافق 18 يونيو 2023 وفد من منطقة ورشفانة بزيارة لبلدية مصراتة متمثل في عمداء وأعضاء البلديات ورئيس وأعضاء مجلس المشائخ والأعيان والحكماء والقيادات العسكرية والأمنية بمنطقة ورشفانة.

حيث كان في استقبالهم عميد وأعضاء المجلس البلدي،ورئيس وأعضاء مجلس حكماء وأعيان مصراتة والقيادات العسكرية الأمنية والمكونات بالبلدية، وذلك لمد جسور التواصل بين الأخوة ،والتنسيق المشترك والفعال في كافة الجوانب ، والتأسيس لمستقبل وضاء للأجيال القادمة تسوده الرفاهية والطمأنينة والعدل وترسيخ سيادة القانون، بحسب بيان بلدية مصراتة.

وتوج هذا اللقاء بإبرام ميثاق الأخوة بين مصراتة وورشفانة والذي يؤكد على الإلتزام بمبادئ ثورة السابع عشر من فبراير وأهدافها والاتفاق على توحيد الصف سياسياً وأمنياً وإجتماعياً وإقتصادياً وعسكرياً وبناء ليبيا على أساس العدالة والمساواة بين أفراد الشعب الليبي ، ومدنية الدولة، والتداول السلمي على السلطة ورفض عسكرة الدولة، ونبذ الإرهاب والعنف والتطرف والأفكار التي تعيق المسار الديمقراطي، ونبذ خطاب الكراهية والتأكيد على حرمة الدم الليبي، والعمل على ايجاد مصالحة وطنية شاملة مستندة على قانون العدالة الانتقالية، وفق البيان.