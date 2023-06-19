مصر : تشكيل مجموعة عمل خاصة بعد غرق قارب مهاجرين انطلق من ليبيا

أعلنت وزارة الخارجية المصرية تشكل مجموعة عمل خاصة للتعامل مع تداعيات حادث غرق قارب هجرة غير شرعية قبالة السواحل اليونانية انطلق من السواحل الليبية.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أنها تتواصل بالتنسيق مع السفارة المصرية في أثينا مع الجهات اليونانية المعنية للإطمئنان على أحوال الناجين، والعمل على الحصول على معلومات بشأن هوية المفقودين ومن تم انتشالهم.

وأشارت وزارة الخارجية إلى تشكيل مجموعة عمل خاصة للتعامل مع هذا الحادث تتولى استقبال أسر الضحايا والمفقودين للتوجيه بشأن الإجراءات المطلوب اتخاذها في إطار جهود التعرف على جثامين الضحايا، وذلك بمقر مكتب الشؤون القنـصلية للمواطنيـن والأجانب والتصديقات.