خلال لقائهم بالقاهرة.. الملف الليبي على رأس محادثات “أبو الغيط وبوريل”

هيمنت المسألة الليبية على مباحثات الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، مع كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ووزير الخارجية المصري سامح شكري.

وبحسب تصريح الناطق باسم الأمين العام، قال: أن أبوالغيط أكد خلال اللقاء مع بوريل بمقر الجامعة العربية بالقاهرة، مساء الأحد، على علاقات الصداقة التاريخية والراسخة والتعاون المتميز بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، وفق ما نقل الموقع الرسمي للجامعة العربية.

موضحا، أن جلسة المشاورات السياسية العميقة تطرقت إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والأزمات في المنطقة، وبشكل خاص فيما يتصل بالقضية الفلسطينية، كما تبادلا وجهات النظر فيما يخص الأزمات في السودان وليبيا واليمن وأوكرانيا وسبل العمل علي تسويتها، وكذلك الحاجة إلى معالجة جذور الأسباب التي ساهمت في تفاقم أزمة الهجرة غير الشرعية خاصة عبر البحر المتوسط.